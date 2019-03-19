"Самое сокровенное": MONATIK откровенно рассказал о супруге и детях
MONATIK поделился самыми яркими впечатлениями в жизни
Не секрет, что украинский исполнитель MONATIK не делится подробностями личной жизни и крайне редко публикует фото с женой и детьми. Однако певец решил сделать исключение и рассказал в интервью Славе Демину, как познакомился с супругой, а также поделился самыми яркими моментами в жизни.
"Ровно год назад я был в Винвуд Волс. Это Майами, это первый тур в США. Это вообще первый раз, когда я увидел океан. Совокупность эмоций очень сложно передать, но я увидел это в достаточно зрелом возрасте, чтобы оценить. Мне было 31, и это действительно другие ощущения. Мне кажется, если бы это произошло в моей жизни раньше, я бы так ярко это не воспринял", – рассказал артист.
Перечисляя самые яркие моменты, Дима Монатик назвал рождение своих сыновей. Оказалось, что артист даже перерезал пуповину, когда на свет появился второй ребенок.
"У меня было еще два очень знаменательных дня. На самом первом месте, это ярче, чем Винвуд Волс, это ярче, чем все остальное, но я почему-то не люблю об этом говорить. Это мои дети, конечно же. Видеть то, как новая жизнь, твое продолжение, твоя вечность появляется в мир, а еще это мальчики, это большая награда. Поэтому я благодарен судьбе. А во второй раз я набрался смелости и перерезал пуповину, вот это впечатления!", – признался MONATIK.
Кроме того, Дмитрий Монатик рассказал о знакомстве со своей супругой Ириной Демичевой.
"Мы двое из Луцка, только познакомились в Киеве. Когда я переехал, спустя несколько месяцев мы познакомились в баре. Я шел на встречу с нашей общей подругой из Луцка Кариной, сегодня крестной нашего первого ребенка. Благодаря ей и произошло знакомство. Я в один момент понял, что это моя женщина", – говорит Дмитрий.
Также артист считает, что ему очень повезло с женой, которая к тому же является для Димы лучшим другом.
"Ира – это огромное везение. Я думал, искать буду вечность, но я ее нашел. И я искренне считаю, что мне очень повезло. Учитывая то, с кем она начинала свои отношения – искренние, абсолютно бескорыстные, и куда мы вместе пришли. Это гораздо больше, чем любовь. Это мой лучший друг. Я, как в первые наши ночи, так и сегодня, могу разговаривать с ней часы напролет обо всем на свете. Это муза, это мотиватор, эта прекраснейшая женщина, которую очень любит камера, но которая не любит камеру. Она имела возможность себя попробовать в этом, но просто поняла, что это не ее", – делится артист.
MONATIK признался, что будет афишировать личную жизнь только тогда, когда члены его семьи сами этого захотят, но пока этот момент не наступил: "Я берегу семью как самое сокровенное, что у меня есть".
Ранее мы писали, что Дмитрий Монатик пошутил над своим ростом и опубликовал забавное видео.
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