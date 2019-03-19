"Самое сокровенное": MONATIK откровенно рассказал о супруге и детях

MONATIK поделился самыми яркими впечатлениями в жизни

MONATIK рассказал о знакомстве с женой Фото: Facebook

Не секрет, что украинский исполнитель MONATIK не делится подробностями личной жизни и крайне редко публикует фото с женой и детьми. Однако певец решил сделать исключение и рассказал в интервью Славе Демину, как познакомился с супругой, а также поделился самыми яркими моментами в жизни.

"Ровно год назад я был в Винвуд Волс. Это Майами, это первый тур в США. Это вообще первый раз, когда я увидел океан. Совокупность эмоций очень сложно передать, но я увидел это в достаточно зрелом возрасте, чтобы оценить. Мне было 31, и это действительно другие ощущения. Мне кажется, если бы это произошло в моей жизни раньше, я бы так ярко это не воспринял", – рассказал артист.

Перечисляя самые яркие моменты, Дима Монатик назвал рождение своих сыновей. Оказалось, что артист даже перерезал пуповину, когда на свет появился второй ребенок.

MONATIK с сыновьями Фото: instagram.com/monatik_official

"У меня было еще два очень знаменательных дня. На самом первом месте, это ярче, чем Винвуд Волс, это ярче, чем все остальное, но я почему-то не люблю об этом говорить. Это мои дети, конечно же. Видеть то, как новая жизнь, твое продолжение, твоя вечность появляется в мир, а еще это мальчики, это большая награда. Поэтому я благодарен судьбе. А во второй раз я набрался смелости и перерезал пуповину, вот это впечатления!", – признался MONATIK.

Кроме того, Дмитрий Монатик рассказал о знакомстве со своей супругой Ириной Демичевой.

"Мы двое из Луцка, только познакомились в Киеве. Когда я переехал, спустя несколько месяцев мы познакомились в баре. Я шел на встречу с нашей общей подругой из Луцка Кариной, сегодня крестной нашего первого ребенка. Благодаря ей и произошло знакомство. Я в один момент понял, что это моя женщина", – говорит Дмитрий.

MONATIK с супругой Ириной Демичевой Фото: instagram.com/irinademicheva

Также артист считает, что ему очень повезло с женой, которая к тому же является для Димы лучшим другом.

"Ира – это огромное везение. Я думал, искать буду вечность, но я ее нашел. И я искренне считаю, что мне очень повезло. Учитывая то, с кем она начинала свои отношения – искренние, абсолютно бескорыстные, и куда мы вместе пришли. Это гораздо больше, чем любовь. Это мой лучший друг. Я, как в первые наши ночи, так и сегодня, могу разговаривать с ней часы напролет обо всем на свете. Это муза, это мотиватор, эта прекраснейшая женщина, которую очень любит камера, но которая не любит камеру. Она имела возможность себя попробовать в этом, но просто поняла, что это не ее", – делится артист.

MONATIK признался, что будет афишировать личную жизнь только тогда, когда члены его семьи сами этого захотят, но пока этот момент не наступил: "Я берегу семью как самое сокровенное, что у меня есть".

Ранее мы писали, что Дмитрий Монатик пошутил над своим ростом и опубликовал забавное видео.

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