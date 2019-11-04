Самые популярные звезды в соцсетях: опубликован рейтинг
Рейтинг возглавила актриса, которая совсем недавно появилась в Instagram
В Голливуде назвали самых популярных звезд в соцсетях, учитывая Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. На первой строчке оказалась актриса Дженнифер Эннистон, которая зарегистрировалась в Instagram менее месяца назад. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Дженнифер Энистон воспользовалась услугами брачного агентства. Детали в сюжете:
Отметим, Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram и благодаря своей первой публикации побила рекорд герцогини Сассекской Меган Маркл.
Поклонники звезды сериала "Друзья" давно мечтали о том, чтобы их кумир завела официальную страничку в Instagram. За первый час на аккаунт звезды подписалось рекордное число фолловеров – 128 тысяч! А спустя еще пять часов Дженнифер побила рекорд герцогов Меган Маркл и принца Гарри, набрав миллион подписок. Сейчас на страницу актрисы подписались более 18 млн пользователей.
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Отметим, самых популярных знаменитостей в соцсетях выбирали учитывая реакции на посты, а также еженедельные добавления подписчиков. Последняя неделя отслеживания закончилась 29 октября.
ТОП-10 самых популярных звезд в соцсетях:
- Дженнифер Энистон
- Дуэйн Джонсон
- Лили Рейнхарт
- Камила Мендес
- Габриэль Юнион
- Джордж Такей
- Мадлен Петш
- Приянка Чопра
- Нина Добрев
- Эмили Ратаковски
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