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Самые популярные звезды в соцсетях: опубликован рейтинг

Рейтинг возглавила актриса, которая совсем недавно появилась в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

В Голливуде назвали самых популярных звезд в соцсетях, учитывая Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. На первой строчке оказалась актриса Дженнифер Эннистон, которая зарегистрировалась в Instagram менее месяца назад. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Дженнифер Энистон воспользовалась услугами брачного агентства. Детали в сюжете:

Отметим, Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram и благодаря своей первой публикации побила рекорд герцогини Сассекской Меган Маркл.

Поклонники звезды сериала "Друзья" давно мечтали о том, чтобы их кумир завела официальную страничку в Instagram. За первый час на аккаунт звезды подписалось рекордное число фолловеров – 128 тысяч! А спустя еще пять часов Дженнифер побила рекорд герцогов Меган Маркл и принца Гарри, набрав миллион подписок. Сейчас на страницу актрисы подписались более 18 млн пользователей.

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Отметим, самых популярных знаменитостей в соцсетях выбирали учитывая реакции на посты, а также еженедельные добавления подписчиков. Последняя неделя отслеживания закончилась 29 октября.

ТОП-10 самых популярных звезд в соцсетях:

  1. Дженнифер Энистон
  2. Дуэйн Джонсон
  3. Лили Рейнхарт
  4. Камила Мендес
  5. Габриэль Юнион
  6. Джордж Такей
  7. Мадлен Петш
  8. Приянка Чопра
  9. Нина Добрев
  10. Эмили Ратаковски

Ранее мы также писали, что Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд по версии Forbes.

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