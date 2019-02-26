Самый "голый" выход: Зои Кравиц удивила необычным нарядом на афтепати "Оскара"

Актриса показала подтянутую фигуру

Зои Кравиц Фото: AFP

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар". Такое событие не смогли известные артисты так же, как и афтепати. Например, актриса Зои Кравиц пришла на афтепати "Оскара", организованной Vanity Fair, но в необычном наряде.

Видимо, она решила, что обычное вечернее платье это слишком скучно и явилась на вечеринку в полупрозрачном золотом бюстгальтере.

Зои Кравиц Фото: AFP

Откровенный образ 30-летней актрисы не смущал ее жениха, Карла Глусмана, вместе с которым Зои приехала на вечеринку. Да и сама Кравиц на красной дорожке чувствовала себя абсолютно спокойно, демонстрируя подтянутый пресс и стройную фигуру. Титул "самого голого" наряда на "Оскаре" можно смело отдать ей.

Зои Кравиц Фото: AFP

Напомним, эпатировать публику решила и 23-летняя Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян. Американская супермодель появилась на "Оскаре 2019" в черном платье с экстремально высоким разрезом.

Также на церемонии вручения премии "Оскар-2019" американский актер и певец Билли Портер эпатировал публику своим экстравагантным нарядом: классическом мужском смокинге, переходящем в вечернее женское платье до пола. Наряд сшил для актера дизайнер Кристиан Сириано, самый молодой победитель проекта "Подиум".

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