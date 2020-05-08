"Самый любимый и родной мой человек": NK приготовила сюрприз Потапу в день его рождения

Певица одной из первых поздравила именинника в Instagram

Сегодня, 8 мая, свой день рождения отмечает украинский продюсер, автор и исполнитель песен, композитор и шоумен Потап. Артисту исполняется 39 лет. Первой в социальной сети именинника поздравила его звездная супруга – певица Настя Каменских. Также звезда эстрады устроила Алексею Потапенко сюрприз во дворе их загородного дома, выложив из английских огромных букв поздравление.

На своей странице в Instagram NK посвятила супругу трогательный пост и поделилась снимком Потапа с домашнего архива. На фото продюсер позирует в их с Настей доме с собачкой. Артистка поблагодарила своего супругу за то счастье, которое он дарит ей ежедневно и в очередной раз напомнила ему, что он гений, хоть и не любит это слово.

"Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ты гений! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаешь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и есть этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днем рождения, мой Лешенька", – посвятила нежные строки NK Потапу.

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Напомним, что 6 мая свой день рождения отмечала певица и супруга Потапа – Настя Каменских. Артист в честь праздника посвятил NK трогательные строки, которые сочинил сам.

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