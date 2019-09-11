Санта Димопулос на 10-м месяце беременности обратилась за советом к подписчицам

Модель и певица пожаловалась на плохое самочувствие

Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

Певица и модель Санта Димопулос, которая недавно пожаловалась на французского врача, беременна вторым ребенком. Еще несколько месяцев назад звезда отправилась в Монако, где планирует рожать. Однако стало известно, что малыш пока не планирует появляться на свет. Так, Санта Димопулос призналась, что пребывает уже на 10-м месяце беременности.

На своей странице в Instagram артистка написала, что пошла 41-я неделя беременности, и обратилась к подписчицам с вопросом, как можно ускорить процесс естественным путем. При этом Санта Димопулос заявила, что секс не помогает, мыть полы не хочет, много ходить не может, а нервничать не получается.

Санта Димопулос ждет второго ребенка Фото: instagram.com/santadimopulos

"Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном который съел другого слона! Еще и горло начало болеть сегодня. Мое утро начинается как минимум с 10-20 сообщений "ну что, родила?", "уже в роддоме?", "мне снилось, что ты родила. Скоро" и т.д. Ааааааа!!!!! Посоветуйте, что там делать нужно чтобы ускорить процесс! Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и по ступенькам ускоренным темпом Слышала еще такое: заниматься сексом (не помогает); мыть полы (не хочу); много ходить (не могу); понервничать (не получается)", – пишет звезда.

Санта Димопулос также поделилась разговором с врачом. Специалист заключил, что если на текущей неделе ребенок не появится на свет, придется вызывать роды.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос поделилась правилами ухода за собой во время беременности.

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