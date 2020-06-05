Санта Димопулос очаровала фотографией своей 9-месячной дочери

Звездная мама больше не скрывает ребенка от поклонников

В сентябре 2019 года Санта Димопулос родила второго ребенка. Девочка появилась на свет в клинике в Монако, где часто рожают другие знаменитости. Первое время звездная мама не показывала лицо новорожденной, но спустя месяцы она все же поделилась с поклонниками фотографиями малышки.

На странице в социальной сети Instagram экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала снимок со своей подросшей дочерью Софией. В кадре малышка запечатлена с двумя хвостиками.

В описании Санта рассказала, что ее дочери скоро исполнится девять месяцев и похвасталась достижениями своего ребенка за это время.

INSTAGRAM

"Нам скоро 9 месяцев и мы на днях: начали ползать (хоть и не очень любим это дело); как и раньше не имеем зубок; ввели творог, йогурт и перепелиные яйца; обожаем воду и купаться; всегда в хорошем и игривом настроении; имеем четкий график сна, бодрствования и кормления", – призналась Димопулос.

INSTAGRAM

Фаны Санты в комментариях заметили, что София очень похожа на свою маму, а кто-то придерживается мнения, что на папу.

"Удивительно какая она получилась)) а все говорят "темные" гены сильнее", "Очень похожа на папу", "Вы с ней так похожи", – пишут пользователи.

Смотрите в сюжете, во сколько Санте Димопулос обошлись роды:

К слову ранее сообщалось, что муж Санты Димопулос переболел коронавирусом. Игорь Кучеренко провел в больнице 12 дней с тяжелыми симптомами.

Ранее беременная певица Alyosha рассекретила пол будущего ребенка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться