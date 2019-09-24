Санта Димопулос рассекретила стоимость родов в Монако

Экс-участнице группы "ВИА Гра" пребывание в госпитале обошлось в круглую сумму

Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос 14 сентября стала мамой во второй раз. Певица призналась, что роды прошли легко и она родила дочку за 15 минут. Более того, знаменитость рассекретила стоимость медицинских услуг в госпитале принцессы Грейс.

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Как рассказала Санта Димопулос поклонникам в Instagram, им с мужем пришлось заплатить около 10 тысяч евро. Ко всему, она детально расписала стоимость услуг в госпитале.

"Цены: врач 4000 €, анестезиолог 2000 €. Можно и дешевле, просто я заранее закрепила за собой именно этого специалиста. Больница 2700 € (одиночная палата), УЗИ около 200 €, анализы по 100 €". Мы достаточно долго искали подходящий дом на 3,5 месяца и нашли в Босолей, в 5 минутах езды от госпиталя принцессы Грейс. Поскольку я боялась стремительных родов, мой выбор очевиден. В Ницце (клиника Ленваль) и Монако рожало много моих подруг и абсолютное большинство довольны своим выбором", – написала Санта.

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По словам новоиспеченной мамы, вариант родов в Майами сразу отпал, поскольку супруг не мог постоянно находится с беременной женой и ему нужно было летать в Киев.

Ранее Санта Димопулос рассказала, как узнала о беременности.

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