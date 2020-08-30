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Санта Димопулос с триумфом выступила на паркете Танців з зірками-2020

Сегодня, 23:16

Экс-участница "ВИА Гры" взорвала сеть горячей самбой

30 августа состоялся первый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020". На паркет вышла экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос со своим партнером Максимом Леоновым. Пара представила горячую самбу, которую в сети уже назвали лучшим выступлением сегодняшнего выпуска.

До выхода на паркет Санта Димопулос призналась, что не любит образ обольстительной и роковой красотки, который ей приписывают со времен ее участия в "ВИА Гре". Звезда хочет показать, что она в первую очередь любящая мама и жена.

Звездный судья проекта Влад Яма отметил мастерство Санты, и сказал, что не переживает за этот сезон, потому что Димопулос блестяще освоила хореографию, и, вероятно, пройдет до финала. За свое выступление Санта и Макс получили 28 баллов.

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В сети зрители "Танців з зірками-2020" назвали самбу Димопулос и Леонова самым лучшим номером этого вечера. "Лучший танец за сегодня", "Невероятная пара, невероятный танец", "Очень круто станцевали!", – пишут в комментариях о выступлении Санты и Максима на странице шоу в Instagram.

Ранее сообщалось, что у экс-"ВИА-Гры" Санты Димопулос обнаружили антитела к коронавирусу.

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