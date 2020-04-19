Санта Димопулос впервые показала лицо 7-месячной дочки: волшебное фото

Экс-участница "ВИА Гры" стала мамой во второй раз

Экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос стала мамой во второй раз в сентябре 2019 года. На днях знаменитость впервые показала лицо своей 7-месячной дочери Софии в сети. Роды 32-летней Санты проходили в Монако, что обошлось ей в около 10 тысяч евро.

Ранее Санта Димопулос показала трогательный момент предложения руки и сердца, которое ее муж Игорь Кучеренко сделал пять лет назад.

Санта Димопулос с дочерью Фото: instagram.com/santadimopulos

Звездная мама Санта Димопулос восхитила своих фолловеров фотографией дочери. Модель уже публиковала в сети снимки с малышкой, но на этот раз она впервые показала лицо Софии.

Фото было опубликовано в Instagram Санты с подписью: "Знакомьтесь, принцесса София. Правда мы похожи, как две капли воды?". Димопулос пошутила на тему того, что они с дочкой не совсем похожи, ведь мама смуглая, с темными волосами, а ее ребенок – голубоглазая, и, вероятно, больше похожа на своего отца.

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"Дочь блондиночка. На папу не похожа ,возможно на свекровь?!... Ни разу не видела, правда", – написал в комментариях кто-то из пользователей сети.

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Напомним, что недавно влюбленные Кэти Перри и Орландо Блум сообщили пол своего ребенка.

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