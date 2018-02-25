Санта Димопулос выставила на показ идеальную фигуру в коротком платье

Санта Димопулос поделилась в Инстаграм своим новым фото, на котором она запечатлена в красивом черном платье и туфлях-лодочках на шпильке. Певица позировала, сидя на ступеньках, и приняла откровенную позу.

Поклонники Санты в восторге от увиденного на фото. Ее фигура и естественная красота всегда вызывают интерес и неподдельное восхищение у публики.



Санта позирует на ступеньках. Фото: Instagram

В подписи к фото Димопулос разоткровенничалась: "Сколько всего я не сделала, сколько возможностей я упустила из-за страхов и комплексов… не счесть. Это паразиты которых необходимо выводить до победного конца! Ведь наши ошибки, агрессия, замкнутость, одиночество именно от них! Если не можете справиться сами, обращайтесь к специалистам. Мне помогает:)"

Более 10 тысяч пользователей соцсети оценили Санту при помощи лайков и многочисленных комплиментов в комментариях.

Напомним, ранее Санта Димопулос в купальнике похвасталась отдыхом на Мальдивах.

"Рай на Земле", – подписала один из кадров исполнительница.

На острове 30-летняя Димопулос арендовала виллу с бассейном. Певица продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике. Санта пристально следит за своей фигурой и регулярно занимается спортом.

Также на днях модель Victoria's Secret показалась миру полностью обнаженной. На снимке Эльза позирует полностью голая, сидя на постели, прикрывая одной рукой грудь, а другой делая селфи. Все, что она не смогла прикрыть – полностью выставлено напоказ.

О том, как и почему 19-летняя модель из США продала свою девственность, смотрите на видео ниже: