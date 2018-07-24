"Все так же хорош": Сара Джессика Паркер взбудоражила сеть комментарием под фото мистера Бига

Актриса прокомментировала снимок Криса Нота – партнера по сериалу "Секс в большом городе"

Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер, которая удивила на открытии выставки Dolce&Gabbana невероятным нарядом, взбудоражила сеть комментарием под фото, которое выложил в своем Instagram ее сценический возлюбленный по сериалу "Секс в большом городе" Крис Нот (мистер Биг и возлюбленный главной героини Кэрри Брэдшоу).

Недавно он опубликовал снимок в своем блоге, где позирует перед камерой в спортивном зале. Нот похвастался своими сильными бицепсами, чем привлек внимание поклонниц со всего мира. Сара Джессика Паркер также не удержалась и написала игривый комментарий под фото.

"Ты продолжаешь выглядеть прекрасно", – написала она.

Крис Нот Фото: instagram.com/chrisnothofficial

На комментарий актер ответил с помощью эмоджи: Крис отправил Саре Джессике поцелуй и подмигнул ей. Это и стало причиной бурных обсуждений поклонников сериала, которые с удовольствием следили за реальными отношениями двух звезд.

"Я ахнул, когда увидел этот комментарий", "Мистер Биг и Керри – это была бы прекрасная пара", "Эта короткая переписка сделала счастливыми целое поколение поклонников", "Вы сыграли замечательную историю любви. Вот бы в жизни и так", "Теперь я все время думаю о вашем общении вне экрана", – написали взволнованные поклонники актеров.

Другие же пользователи сети пошутили, что СМИ теперь могут тайно женить Сару Джессику Паркер и Криса Нота.

Напомним, осенью прошлого года разгорелся конфликт между 61-летней Ким Кэтролл и 53-летней Сарой Джессикой Паркер.