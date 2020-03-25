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Саре Джессике Паркер – 55! Лучшие фильмы с голливудской звездой

Сегодня актриса отмечает свой день рождения

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:02

Сегодня, 25 марта, свой день рождения отмечает известная благодаря роли "Кэрри Брэдшоу" в культовом сериале "Секс в большом городе" актриса – Сара Джессика Паркер. В это трудно поверить, но актрисе исполняется 55 лет! Кажется, что годы прошли мимо нее и она только помолодела.

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В честь дня рождения Сары Джессики Паркер Сегодня.Lifestyle сделали подборку лучших фильмов, в которых снялась звезда.

"Привет семье!", 2005

В полнометражном фильме разворачиваются события в рождественские праздники. Главные герои – члены семьи Стоун. В этом фильме собрано все – борьба с раком, глухонемой сын-гей, который живет с чернокожим парнем, и все всех любят. Паркер играет роль будущей невестки Мередит Мортон.

"Любовь и прочие неприятности", 2006

Незаурядная комедия, в которой затрагиваются отношения между людьми. Но главная проблематика – мужчина в 30 лет не может покинуть отчий дом и жениться. Родители главного героя нанимают девушку, в надежде, что он влюбится в нее и начнет самостоятельную жизнь. Джессика Паркер сыграла вместе с талантливым Мэттью Макконахи.

"Секс в большом городе", 2008

Как же не упомянуть о культовом фильме, который был снять в продолжении сериала. Действия фильма разворачиваются снова таки на фоне четырех подруг и показывают, как сложились судьбы девушек после. Кэрри Брэдшоу и Биг живут совместной жизнью, и в начале фильма Биг покупает им общую квартиру в великолепном пентхаусе. Они решают пожениться, но, как всегда, судьба вносит свои коррективы.

"Супруги Морган в бегах", 2009

Джессика Паркер сыграла в картине с Хью Грантом. По сюжету, брак адвоката Пола и агента по недвижимости Мерил Морган близок к распаду. Супруг был уличен в неверности и теперь не знает как загладить вину. Во время ужина, когда Морганы обсуждали развод, неподалеку произошло убийство одного из клиентов Мерил и они стали невольными и нежелательными свидетелями. Морганам приходится принять программу защиты свидетелей, так как на них уже началась охота.

"Я не знаю, как она делает это", 2011 год

В фильме Дугласа МакГрата Сара сыграла роль умной женщины, которая разрывается между семьей и карьерой. Сама актриса считает эту роль более значимой и важной. Мать троих детей и востребованная актриса во многом сыграла саму себя.

Напомним, что создатель подкаста Origins Джеймс Эндрю Миллер подтвердил, что уже готов сценарий третьей части "Секса...". Оказывается, в руки журналиста попала его черновая версия, а неожиданностью стало то, что герой Криса Нота мистер Биг – умрет в самом начале фильма.

Стоит отметить, что самому сериалу – уже более 20 лет!

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