Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СБУ резко ответила на заявление российского рэпера о предстоящих турах в Украине

Алексей Долматов не сможет приехать в нашу страну до 2021 года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:52

Известный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил о намерении дать несколько концертов в восьми украинских городах. Более того артист, которому запрещен въезд в Украину, открыл свой фирменный магазин в Киеве. Линейка одежды от Гуфа представлена футболками, худи и анораками с фирменным принтом в виде контура сталинских высоток в центре Москвы.

На такое заявление исполнителя Служба безопасности Украины ответила сразу же и напомнила, что Гуфу запрещен въезд в Украину до 2021 года, поэтому дать концерты на территории нашей страны он не может.

"Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму – до 1 марта 2021 года", – сказано в сообщении СБУ.

Смотрите, как Олег Винник оказался в одном видео с артистами, которым запрещен въезд в Украину:

Сам же артист уверен, что въезд ему запретили не из-за выступлений в Крыму или политических взглядов, а после того, как он отказался сотрудничать с человеком, который занимался всеми концертами музыканта по стране.

Ранее сообщалось ,что популярного российского актера не пустили в Украину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Меня не было на фестивале в Крыму": Екатерина Варнава не знает, почему ей запретили въезд в Украину Российскому певцу запретили въезд в Украину Концерты Сюткина и Серова в Украине под угрозой: СБУ может запретить въезд
шоу-бизнес певец рэпер Гуф запрет на въезд
Реклама

Новости партнеров

Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Взяли 3 ингредиента и сделали вкуснейший торт
Взяли 3 ингредиента и сделали вкуснейший торт
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза

Популярные статьи

Сегодня, 13:43Шоу-бизнес

Онлайн-концерты Евровидения-2020: видео всех участников шоу

Сегодня, 11:30Travel

Куда поехать на Троицу 2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:40Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 09:16Travel

5 музеев Киева, обязательных к посещению

Сегодня, 08:04Fun

Невероятного голубого дракона удалось запечатлеть на фото

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Виталий Козловский впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком: "Я жил в аду"

Вчера, 11:36Шоу-бизнес

Олег Винник заинтриговал кадрами с загадочной блондинкой: премьера клипа

Вчера, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

13 маяШоу-бизнес

Состояние Татьяны Булановой после выписки из больницы ухудшилось

13 маяШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, что его сердце занято: "Красивая и на несколько лет меня младше"

13 маяFun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 маяШоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

13 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

13 маяFood

Как правильно варить булгур на плите

13 маяFun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

13 маяАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Новости партнеров

Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка