СБУ резко ответила на заявление российского рэпера о предстоящих турах в Украине

Алексей Долматов не сможет приехать в нашу страну до 2021 года

Известный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил о намерении дать несколько концертов в восьми украинских городах. Более того артист, которому запрещен въезд в Украину, открыл свой фирменный магазин в Киеве. Линейка одежды от Гуфа представлена футболками, худи и анораками с фирменным принтом в виде контура сталинских высоток в центре Москвы.

На такое заявление исполнителя Служба безопасности Украины ответила сразу же и напомнила, что Гуфу запрещен въезд в Украину до 2021 года, поэтому дать концерты на территории нашей страны он не может.

"Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму – до 1 марта 2021 года", – сказано в сообщении СБУ.

Смотрите, как Олег Винник оказался в одном видео с артистами, которым запрещен въезд в Украину:

Сам же артист уверен, что въезд ему запретили не из-за выступлений в Крыму или политических взглядов, а после того, как он отказался сотрудничать с человеком, который занимался всеми концертами музыканта по стране.

Ранее сообщалось ,что популярного российского актера не пустили в Украину.

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