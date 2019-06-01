Счастье кончилось: Потап и Настя разъезжаются

Молодожены вернулись из Турции, чтобы приступить к работе

Потап и Настя Каменских на отдыхе Фото: instagram.com/realpotap

После свадьбы, которая состоялась 23 мая, Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Отдыхом влюбленные наслаждались в солнечной Турции, откуда регулярно постили совместные фото в Instagram. Сегодня Потап сообщил о том, что они с Настей вернулись в Украину.

Смотрите видео о медовом месяце Потапа и Насти Каменских:

В социальной сети продюсер опубликовал снимок, на котором он и его супруга позируют у арендованного частного самолета, который доставил их домой. "Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт, а Настя на свои концерты", – рассказал фолловерам Алексей Потапенко.

Ранее на странице Потапа в соцсети появилось архивное фото со свадьбы. В кадре они с Каменских запечатлены во время церемонии, когда Потап признавался певице в любви.

Напомним, что недавно Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост. Девушка похвасталась свадебным кадром, в описании к которому пообещала супругу всегда заботиться о нем и поддерживать.

Накануне также стало известно, сколько Потап и Настя потратили на свадьбу.

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