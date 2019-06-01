Счастье кончилось: Потап и Настя разъезжаются
Молодожены вернулись из Турции, чтобы приступить к работе
После свадьбы, которая состоялась 23 мая, Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Отдыхом влюбленные наслаждались в солнечной Турции, откуда регулярно постили совместные фото в Instagram. Сегодня Потап сообщил о том, что они с Настей вернулись в Украину.
Смотрите видео о медовом месяце Потапа и Насти Каменских:
В социальной сети продюсер опубликовал снимок, на котором он и его супруга позируют у арендованного частного самолета, который доставил их домой. "Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт, а Настя на свои концерты", – рассказал фолловерам Алексей Потапенко.
Ранее на странице Потапа в соцсети появилось архивное фото со свадьбы. В кадре они с Каменских запечатлены во время церемонии, когда Потап признавался певице в любви.
Напомним, что недавно Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост. Девушка похвасталась свадебным кадром, в описании к которому пообещала супругу всегда заботиться о нем и поддерживать.
Накануне также стало известно, сколько Потап и Настя потратили на свадьбу.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram