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"Счастлива, что все так": Даша Квиткова об отношениях с экс-холостяком

Избранница Добрынина поделилась деталями их совместной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

Никита Добрынин и Дарья Квиткова только недавно летали в Париж, где отметили день рождения Даши. Теперь девушка решила поделиться с подписчиками подробностями их отношений с экс-холостяком. 

Смотрите видео о том, куда едут мужчины-холостяки за женами:

Главный герой шоу "Холостяк 9" опровергают миф касательно проекта – свою любовь можно найти и даже сберечь трепетные отношения. Как рассказала Даша фанатам на своей странице в Instagram, жизнь с Никитой ей очень нравится. Ведь им хорошо проводить время вместе независимо от того, где они находятся – на курорте заграницей или просто в киевском парке. 

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Ко всему, 21-летняя блогер и модель поделилась совместным фото, на котором Даша запечатлена с красной розой в руках. 

Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

"Мне нравится, что мы можем стоять в дождливом городе, кушать шаурму под навесом, потому что жутко голодные, и обогреваться местным костром из бочки. Можем в супермаркете купить сыр, вино и фрукты, завалиться на траву или уличный парапет, не боясь запачкаться и наслаждаться видами города. Можем танцевать на улице, смеяться до боли в животе и не скрывать своих чувств... Можем одеться в лучшие наряды и пройтись по красной дорожке. Можем купить билет на самолет и улететь на следующий же день... Я бы в тысячный раз приняла от тебя розу. Счастлива, что все так", – написала избранница Никиты. 

Ранее мы также писали, что Даша Квиткова показала квартиру, в которой живет с Никитой Добрыниным.

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