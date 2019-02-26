Счастливая мама: Анджелина Джоли вышла в свет со всеми своими детьми

Актриса посетила публичное мероприятие в компании шестерых детей

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

В декабре 2018-го стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали соглашение об опеке над детьми. Но уже в январе 2019-го появилась информация, что 12-летняя дочь экс-супругов Шайло проявила желание жить с отцом – Брэдом Питтом.

По всей видимости, отсутствие споров относительно опеки благотворно влияет на детей и на их родителей. Так, Брэд Питт недавно посетил день рождения еще одной бывшей супруги Дженнифер Энистон, а Анджелина Джоли стала все чаще появляться на публике. Недавно актриса вышла в свет вместе со своими детьми.

Анджелина Джоли в компании 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летней Захары, 12-летней Шайло и 10-летних Вивьен и Нокса посетила в Нью-Йорке показ фильма "Мальчик, который укротил ветер".

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Как видим, семейство радостно позирует фотографам, кроме того, дети Джоли и Питта заметно повзрослели.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли неожиданно отреагировала на визит Брэда Питта на вечернику к Дженнифер Энистон.

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