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Счастливая невеста: Софи Тернер показала первое свадебное фото

Софи Тернер и Джо Джонас отгуляли свадьбу во Франции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Софи Тернер вышла замуж
Софи Тернер вышла замуж
Фото: instagram.com/sophiet

В начале мая звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер вышла замуж за актера Джо Джонаса. Тогда пара провела скромную церемонию, а недавно молодожены решили устроить пышную свадьбу. На грандиозный праздник, который состоялся во Франции, Софи Тернер и Джо Джонас пригласили родственников и близких друзей.

"Игра престолов" получит приквел. Детали в сюжете:

 

На днях в сети появились кадры со свадьбы звездной пары, а сегодня Софи Тернер на своей странице в Instagram показала первое фото с торжества. На снимке актриса позирует со своим мужем – Джо Джонасом. Образ невесты был весьма сдержанный, но очень изысканный.

Софи Тернер выбрала белое в меру пышное платье с глубоким V-образным декольте и длинным рукавом. Ни ожерелья, ни других громоздких аксессуаров на актрисе не было. Аккуратная укладка на распущенные волосы подчеркнула лаконичность образа. Завершила праздничный аутфит невеста традиционными атрибутами – фатой и букетом.

В противовес новоиспеченной супруге Джо Джонас выбрал total-black образ. На женихе мы видим черные костюм, рубашку, бабочку и туфли.

Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса
Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса
Фото: instagram.com/sophiet

"Мистер и миссис Джонас", – подписала черно-белый кадр Софи Тернер.

Ранее мы также писали, что Софи Тернер устроила девичник на борту частного самолета.

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