Счастливые Настя Каменских и Потап отдыхают на яхте в Италии: фото

Звездные супруги наслаждаются медовым месяцем на Сардинии

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Звездные супруги Настя Каменских и Потап, которые сейчас находятся на отдыхе в Италии, продолжают делиться своими впечатлениями и красочными фото. После романтической прогулки по улочкам Сицилии Настя и Потап продолжили свой отдых на шикарной белой яхте.

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап скучают друг по другу:

На опубликованном фото в Instagram Настя Каменских и Потап позируют вместе на фоне живописного пейзажа – зеленых скал. Артисты уже заметно подрумянились и выглядят абсолютно беззаботными. Алексей Потапенко выглядит рядом с молодой супругой очень счастливым и слегка приобнимает певицу.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

"Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку", – с юмором написала украинская певица.

Ко всему, в своих сториз Потап также поделился совместными с Настей селфи во время морской прогулки.

Скриншот из соцсети

Скриншот из соцсети

Отметим, что на солнечную Сицилию артисты отправились вместе со своими друзьями - участником группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его женой Анной, которая является лучшей подругой NK.

Ранее мы также писали, что соблазнительная Настя Каменских показала аппетитные формы в ванной. Также до этого Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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