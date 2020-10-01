"Сделала поворот 360": Michelle Andrade заинтриговала фанатов экстримом в предстоящем клипе

Ради съемок певица заняла место пилота

23-летняя певица Michelle Andrade, которая ранее устроила горячие танцы в центре Киева, поделилась впечатляющим роликом со съемок нового клипа.

Певица призналась, что благодаря клипу обрела новый опыт и впервые управляла самолетом. Мишель предстала перед подписчиками в очаровательном наряде – белоснежном мини-платье, которое развевалось на ветру. Артистка поделилась роликом в своем Instagram-аккаунте.

Мишель Андраде Фото: instagram.com/mishvirmish

"Благодаря клипу попробовала очень многое впервые! Например, первый раз летала на таком самолете, рядом с пилотом! И конечно же, я стала chica piloto – я управляла самолетом! Сделала поворот 360! Мы поехали на карьер, безумно красивый, затащила с собой нашего гримёра и прыгнули – 11 метров высоты и 2 секунды полёта", – написала певица.

Также Мишель заинтриговала фанатов, что в клипе появится и парашют, но вот смогла ли она спрыгнуть с ним – станет известно после премьеры.

Публикацию прокомментировала дочь Потапа, Наташа Горовая. Она написала: "Какой пост. Какая же ты sexy chica".

Ранее мы сообщали, что режиссер нашумевшего клипа Леди Гаги "911" вдохновлялся кинопритчей Сергея Параджанова.

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