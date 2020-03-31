"Сделала принца Гарри жалким": отец Меган Маркл раскритиковал герцогиню

Томас Маркл высказался о переезде герцогов в США

Отец Меган Маркл после ряда публичных заявлений и обвинений в очередной раз раскритиковал свою дочь за решение переехать из Канады в США. До этого Томас Маркл слил в Сеть детские фотографии дочери, а теперь обвинил ее в том, что она превратила принца Гарри в жалкого человека и испортила репутацию королевской семьи.

По информации издания The Sun, отец призывает Меган Маркл вернуться в Великобританию и поддержать королеву, которая находится сейчас в группе риска из-за пандемии.

"Меган сделала из Гарри тряпку. Нельзя представить его более жалким. Но сейчас, когда они переедут в Лос-Анджелес, их все равно примут в высших кругах. Но они уже ни за какие деньги не купят обратно статус герцогов. Они гонятся за деньгами, а должны быть в Великобритании и исполнять свои обязанности", – заявил 78-летний Томас.

Также Томас добавил, что герцоги портят репутацию королевского дворца: "Это одно из самых великих и старых учреждений, и они разрушают его. Они делают его более дешевым и потрепанным".

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Напомним, что герцоги после выхода из семьи не будут использовать государственные средства или свои титулы. Однако сообщается, что Гарри и Меган будут по-прежнему известны как герцог и герцогиня Сассекские, граф и графиня Дамбартон, а также барон и баронесса Килкил. Представитель пары подчеркнул, что принц Гарри остается шестым в очереди на трон.

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