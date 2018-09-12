Сдержанность и элегантность: Фелисити Джонс украсила обложку Vanity Fair

Актриса снялась в деловых костюмах, сдержанный образ женщины-адвоката ей очень идет

Фелисити Джонс. Фото: Vanity Fair

Британская актриса Фелисити Джонс, которая недавно вышла замуж, в рамках промо-кампании нового фильма "По половому признаку" украсила обложку нового номера Vanity Fair.

Кинолента появится в кинотеатрах только в декабре, но продюсеры исторической драмы о борьбе за равноправие явно рассчитывают привлечь внимание.

Фелисити Джонс. Фото: Vanity Fair Фелисити Джонс. Фото: Vanity Fair Фелисити Джонс. Фото: Vanity Fair Фелисити Джонс. Фото: Vanity Fair Фелисити Джонс. Фото: Vanity Fair Фелисити Джонс. Фото: Vanity Fair 1/6

Картина "По половому признаку" с Фелисити Джонс, а также Арми Хаммером и Джастином Теру рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург (Джонс) и ее борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьей США.

Фелисити рассказала о своей героине:

"Порой мне кажется, что сейчас уделяется слишком много внимания мгновенному результату – все должно быть быстро, сейчас или никогда, и потому мне так нравится в Рут та осторожность, аккуратность, с которой она строила свою жизнь и свою карьеру. Она давала себе время, и эта ее черта подарила мне уверенность – что это нормально, быть осмотрительной, давать себе время подумать".

Напомним, трейлер фильма уже опубликовала кинокомпания Focus Features.