Седьмой финалист шоу "Дивовижні люди" рисует два портрета одновременно обеими руками

В мире всего 1% людей с такой способностью

Валерий Гришанин Фото: пресс-служба канала "Украина"

В седьмом эпизоде супершоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, которое выходит на канале "Украина", победил парень с уникальной способностью. Художник-амбидекстр нарисовал портреты Маши Ефросининой и Алексея Суханова одновременно обеими руками.

Валерий Гришанин в будущем видел себя баскетболистом, однако жизнь распорядилась несколько иначе. Все изменилось после того, как парень узнал, что у него нет левой почки.

Валерий Гришанин Фото: пресс-служба канала "Украина"

"В школьные годы спорт был для меня смыслом жизни, я думал, что стану выдающимся баскетболистом. Но в какой-то момент понял, что больше не могу бегать и еле передвигаю ногу… На одной из тренировок я просто молча переоделся в раздевалке и ушел", – рассказал участник проекта. Настоящим спасением и вдохновением для Валерия стало рисование: "Я почувствовал, что оживаю!"

Постепенно Валерий научился рисовать два портрета одновременно – левой и правой рукой. Поразительно, но в мире всего 1% людей с такой способностью. В супершоу "Дивовижні люди" художнику-амбидекстру предстояло нарисовать портреты двух звездных экспертов проекта – Алексея Суханова и Маши Ефросининной. У парня было всего несколько секунд, чтобы запомнить их лица.

Тем не менее, участник блестяще справился со своим заданием. По результатам голосования экспертов и зрителей в зале, Валерий набрал больше всех баллов, что позволило ему стать победителем седьмого выпуска проекта и присоединиться к Лиге суперлюдей. Невероятного художника-амбидекстра зрители канала "Украина" увидят в финале шоу "Дивовижні люди".

Напомним, шестой финалист супершоу "Дивовижні люди" считает со скоростью света.

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