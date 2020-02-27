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Сегодня со звездой: один день из жизни дуэта TamerlanAlena

Специально для Сегодня.Lifestyle Тамерлан и Алена показали, как проходит их день

Участники украинского дуэта TamerlanAlena, которые эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказали о романтичном предложении руки и сердца, вместе выступают на сцене 11 лет! Супруги проводят время вместе не только дома, но и на репетициях, в студии звукозаписи, на гастролях и съемках. Ведь занимаются совместным делом! Бег по утрам, занятия в танцевальной студии и запись нового альбома – день звезд расписан по минутам.

Дуэт TamerlanAlena Фото: Иван Марчук

Прослушать интервью с участниками дуэта TamerlanAlena:

Как рассказала нам звездная пара, их день начинается с главной обязанности – отвести сына Тимура в детский садик. Потом – все остальные дела. Разумеется, большую часть времени артисты проводят на студии, записывая треки. Новый альбом TamerlanAlena под названием Х, который выйдет 28 февраля, создавали на протяжении двух лет.

Вы много времени проводите вместе. С чего начинается день?

Алена: Просыпаемся и первым делом Тамерлан отвозит сына в детский сад. Потом уже можем заниматься своими делами. Мы максимально стараемся распланировать день. Бывают съемочные дни, которые длинные и насыщенные. Утро всегда начинается с физической нагрузки. Мой must have на день – аквааэробика и массаж. Днем всегда рабочие процессы – репетиции, съемки, примерки, записи и другое. Когда есть свободное дневное время, могу час-два отдохнуть дома. Все песни, кстати, также сочиняю дома. После дополнительных кружков укладываем Тимура спать и идем в нашу студию дописывать треки.

Тамерлан: Утро я начинаю с пробежки. Это заряд на весь день, ты чувствуешь себя в тонусе. Дальше выезжаем из дома по делам. Мы живем за городом, поэтому стараемся заранее спланировать все. Каждый день у нас должен быть максимально плодотворным.

Дуэт TamerlanAlena Фото: Иван Марчук

Сколько времени вы проводите на студии?

Алена: Все зависит от того, какая задача стоит. Можно побыть 2-5 часов или целые сутки. Я обожаю работать на студии.

Тамерлан: У нас также есть своя студия в доме, где мы живем. Там тоже проводим много времени, репетируем и пишем музыку.

Вы задумывались о сольной карьере?

Алена: Мы задумывались, естественно. Когда-то пели порознь, делали какие-то коллаборации. Но популярность в Украине получили только, когда начали петь вместе, именно благодаря дуэту TamerlanAlena. К сольному творчеству, думаю, мы еще придем в будущем. Не будем заглядывать наперед.

Тамерлан: Это всегда момент творчества. Хочется развиваться и идти дальше. Почему нет? Сольной карьерой можно даже и параллельно заниматься. Мы очень много пишем, у нас много материала. Например, в новом альбоме есть песни, написанные еще год назад. Также у нас есть синглы, которые по стилистике не подходят для нашего дуэта. Поэтому их можно использовать в других проектах.

TamerlanAlena на студии звукозаписи Фото: Иван Марчук

Вы можете представить, что у Тамерлана другая профессия, и вы работаете не вместе?

Алена: Я пыталась себе это представить. У Тамерлана есть много других талантов, помимо музыки. Мне было бы интересно. Может, мы бы скучали больше друг по другу. Пока не могу себе вообразить, как бы я поехала на гастроли без Тамерлана? О чем бы мы говорили вечером? Как у кого прошел день и кто чем занимался?

Тамерлан: Мне тоже это сложно представить. Это момент привычки. Общее дело и цели делают супругов сплоченнее, а семью крепче. Я считаю, что важно иметь в отношениях одно общее дело, в которое вы вместе верите и работаете над ним.

Сегодня.Lifestyle запустили видеопроект со звездами украинского шоу-бизнеса "Сегодня со звездой". В нем знаменитости рассказывают, как они проводят свой рабочий день, раскрывают интересные факты и моменты своего творчества, а также показывают закулисье шоу-бизнеса.

Все подробности в спецтеме Сегодня со звездой

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