Секреты красоты от Санты Димопулос: как получить идеальный "шоколадный" загар

Екс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками секретами красивого загара

Санта Димопулос. Фото: instagram/santadimopulos

Экс-"ВИА Гра", модель и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос опубликовала новое "горячее" фото на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость демонстрирует идеальное тело с красивым загаром. Кроме того, Санта рассказала, как получить ровный загар и как ухаживать за кожей во время летнего сезона.

Применять солнцезащитные кремы с определенным уровнем SPF (sun protection factor – вещество, которое может поглощать и отражать УФ-лучи, защищая кожу от их влияния). Для лица использовать максимальную защиту – SPF 50, для тела – масло. Санта подчеркнула, что пользуясь кремами для защиты, загореть можно! "Посмотрите на меня. Крем не блокирует уф-излучение полностью, но обезвреживает его, и вы получаете ровный, стойкий и красивый загар, а главное – безопасный. Вы же не хотите пигментных пятен на лице и теле?" – отметила знаменитость. Пить много воды и витамин A и E. Скрабировать кожу. Нужно обязательно удалять частички ороговевшей кожи. Увлажнять. Солнце очень сушит кожу, поэтому ее необходимо питать.

Напомним, Санта Димопулос снялась в откровенной фотосессии в Италии. Ранее Санта Димопулос рассказала, как следит за фигурой.