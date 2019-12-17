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Секс-скандал с Харви Вайнштейном: впервые за долгое время кинопродюсер нарушил молчание

Голливудская знаменитость обвинила американское общество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Секс-скандал вокруг голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах продолжается. Если вина главы киностудии-банкрота The Weinstein Company будет доказана, то остаток дней Харви проведет в тюрьме – ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите видео о секс-скандалах в Голливуде:

Своей вины кинопродюсер не признает и надеется, что суд его оправдает. В связи с привлеченным вниманием прессы к его персоне Харви старался не появляться на публике и не давать интервью. Но на днях он нарушил молчание, пообщавшись с журналистами New York Post.

Отметим, что более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться об урегулировании конфликта, заплатив по 25 миллионов долларов за снятие обвинений. Ко всему, Харви выдвигает встречные обвинения, упрекая американское общество в том, что оно забыло все его заслуги до скандала.

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"Я выпустил больше фильмов, созданных женщинами и о женщинах, чем кто-либо другой. Это было 30 лет назад. Сейчас снимать такие фильмы модно, но я был первопроходцем в этом деле. Вся моя работа забыта. Гвинет Пэлтроу в 2003 году получила 10 миллионов долларов за фильм "Вид сверху лучше". Она была самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино,

Добавим, что интервью он давал в стенах одной из частных клиник Нью-Йорка на следующий день после операции на позвоночнике. Последнее время Вайнштейн жаловался на ухудшение состояния здоровья.

Накануне Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном.

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