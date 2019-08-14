Пласидо Доминго впервые прокомментировал секс-скандал вокруг его персоны

Секс-скандал с оперным певцом получил продолжение

Пласидо Доминго Фото: Getty Images

Легендарного оперного певца Пласидо Доминго восемь певиц и одна танцовщица обвинили в сексуальных домогательствах. Сам испанский артист решил не оставаться в стороне и прокомментировал все обвинения предполагаемых жертв.

Больше деталей о секс-скандале вокруг Пласидо Доминго узнайте в сюжете:

Как пишет Associated Press, Пласидо Доминго злоупотреблял своим социальным статусом и домогался женщин около 30-ти лет назад. Ко всему, опрошенные коллеги Доминго отметили, что у певца был повышенный интерес к женщинам. 78-летний артист прокомментировал обвинения в его сторону.

"Заявления этих неназванных лиц, говорящих о событиях тридцатилетней давности, глубоко тревожны и изложены совершенно неточно. Мне больно слышать, что я мог кого-то огорчить или заставить чувствовать себя неловко, неважно, как давно это было. Я верил, что все мои отношения и взаимодействия с людьми были взаимными и происходили из общего согласия. Люди, которые работали или знакомы со мной, знают, что я не тот, кто намеренно причиняет вред, оскорбляет или порочит кого-то. Но я признаю, что правила и стандарты, которыми мы руководствуемся сегодня, сильно отличаются от тех, что были в прошлом. Я удостоился иметь более чем 50-летнюю карьеру в опере и буду придерживаться самых высоких стандартов", – заявил Пласидо Доминго.

Также читайте эксклюзивное интервью "Сегодня", в котором Пласидо Доминго откровенно рассказал о творчестве, семье и концерте в Киеве.

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