Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Секс-скандал в кино: голливудские актрисы сыграют жертв домогательств

Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби исполнят главные роли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Николь Кидман. Фото: Getty
Николь Кидман. Фото: Getty

Тема сексуальных домогательств в Голливуде очень актуальна. Многим киношным деятелям пришлось распрощаться со своими постами, ролями в кино, участием в фестивалях и даже релизами фильмов.

Например, американский режиссер Джей Роуч, который снимал уже картину о Голливуде, точнее об известном сценаристе Далтоне Трамбо и его деятельности, взялся за постановку фильма на волнующую тематику.

Лента расскажет о Роджере Эйлсе, который основал Fox News и, несмотря на то, что практически весь его коллектив был мужским, он взял на работу трех женщин, которые позже пожаловались на сексуальные домогательства со стороны работодателя. Тогда дело стало скандальным, а Эйлс ушел в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кевин Спейси лишился работы и "Эмми" из-за секс-скандала

Так вот сотрудниц Fox News сыграют Шарлиз Терон и Марго Робби, а сегодня к ним присоединилась актриса Николь Кидман. Проект пока остается безымянным и находится на ранней стадии разработки.

Напомним, известный американский кинорежиссер Брайан Де Пальма намерен снять фильм ужасов по мотивам секс-скандала с участием американского продюсера Харви Вайнштейна, которому суд Нью-Йорка предъявил обвинения в изнасиловании.

Еще несколько материалов по теме:
Шарлиз Терон призналась, что плачет из-за приемных детей Марго Робби: "Никто и не думал, что я стану актрисой" Николь Кидман показала редкое архивное фото Шарлиз Терон рассказала о воспитании приемных детей
режиссер николь кидман Fox News Шарлиз Терон Марго Робби
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров