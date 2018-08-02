Секс-скандал в кино: голливудские актрисы сыграют жертв домогательств

Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби исполнят главные роли

Николь Кидман. Фото: Getty

Тема сексуальных домогательств в Голливуде очень актуальна. Многим киношным деятелям пришлось распрощаться со своими постами, ролями в кино, участием в фестивалях и даже релизами фильмов.

Например, американский режиссер Джей Роуч, который снимал уже картину о Голливуде, точнее об известном сценаристе Далтоне Трамбо и его деятельности, взялся за постановку фильма на волнующую тематику.

Лента расскажет о Роджере Эйлсе, который основал Fox News и, несмотря на то, что практически весь его коллектив был мужским, он взял на работу трех женщин, которые позже пожаловались на сексуальные домогательства со стороны работодателя. Тогда дело стало скандальным, а Эйлс ушел в отставку.

Так вот сотрудниц Fox News сыграют Шарлиз Терон и Марго Робби, а сегодня к ним присоединилась актриса Николь Кидман. Проект пока остается безымянным и находится на ранней стадии разработки.

Напомним, известный американский кинорежиссер Брайан Де Пальма намерен снять фильм ужасов по мотивам секс-скандала с участием американского продюсера Харви Вайнштейна, которому суд Нью-Йорка предъявил обвинения в изнасиловании.