Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна: модель рассказала детали изнасилования

Терел Вульф дала показания против голливудского продюсера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Еще одна жертва по скандальному делу вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, дала показания на заседании суда в Нью-Йорке.

Узнайте, как скандал с Харви Вайнштейном отобразился на работе в Голливуде Иванны Чабак:

Как сообщает издание Variety, бывшая официантка и модель Терел Вульф заявила в суде, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее в 2005 году. По ее словам, кастинг-директор пригласил девушку на прослушивание. Ей предложили сесть в автомобиль и доставили в офис Вайнштейна. Когда Терел осталась наедине с Харви, он отвел ее в спальню и бросил на кровать.

Читайте также:
Жертву Харви Вайнштейна обвинили во лжи: как прошло заседание суда в Нью-Йорке

"Я сказала ему, что не могу, а он ответил, что мне не нужно беспокоиться, ведь он сделал вазэктомию. Я просто хотела забыть все это, представить, будто ничего не было, вернуться к работе", – рассказала модель.

Также сообщается, что первая встреча Терел с Харви состоялась, еще когда она работала официанткой: "Он стоял напротив меня; я сказала, что вынуждена вернуться к работе, но он все просил подождать немного, и тут я увидела, что он мастурбирует под рубашкой. Я была в ступоре, но потом бросила в Вайнштейна полотенцем и побежала вниз, попросив другого официанта обслужить стол продюсера".

Более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений.

Накануне молодую модель Джиджи Хадид вызывали в суд по делу Харви Вайнштейна.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Недоверие к присяжным: защита Харви Вайнштейна сделала громкое заявление "Моя мечта осуществилась": Джиджи Хадид вызывали в суд по делу Харви Вайнштейна Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах
суд Голливуд продюсер секс-скандал Харви Вайнштейн
Реклама

Новости партнеров

Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Успенской
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:07Шоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

Сегодня, 11:39Fun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

Сегодня, 07:34Психология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

Вчера, 16:38Wellness

Диета Дюкана: особенности похудения

Вчера, 15:27Шоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

Вчера, 14:29Fun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Моя крепость": Регина Тодоренко показала семейное фото с мужем и сыном

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

29 январяШоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

29 январяШоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

29 январяПсихология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

29 январяШоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

29 январяШоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

29 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

29 январяШоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

29 январяFun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Новости партнеров

"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Успенской
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Домашние хачапури с сыром на кефире
Домашние хачапури с сыром на кефире
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото