Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна: модель рассказала детали изнасилования

Терел Вульф дала показания против голливудского продюсера

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

Еще одна жертва по скандальному делу вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, дала показания на заседании суда в Нью-Йорке.

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Как сообщает издание Variety, бывшая официантка и модель Терел Вульф заявила в суде, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее в 2005 году. По ее словам, кастинг-директор пригласил девушку на прослушивание. Ей предложили сесть в автомобиль и доставили в офис Вайнштейна. Когда Терел осталась наедине с Харви, он отвел ее в спальню и бросил на кровать.

"Я сказала ему, что не могу, а он ответил, что мне не нужно беспокоиться, ведь он сделал вазэктомию. Я просто хотела забыть все это, представить, будто ничего не было, вернуться к работе", – рассказала модель.

Также сообщается, что первая встреча Терел с Харви состоялась, еще когда она работала официанткой: "Он стоял напротив меня; я сказала, что вынуждена вернуться к работе, но он все просил подождать немного, и тут я увидела, что он мастурбирует под рубашкой. Я была в ступоре, но потом бросила в Вайнштейна полотенцем и побежала вниз, попросив другого официанта обслужить стол продюсера".

Более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений.

Накануне молодую модель Джиджи Хадид вызывали в суд по делу Харви Вайнштейна.

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