Секс-скандал: за Вуди Аллена вступился его приемный сын

Мужчина отметил необьяснимые моменты в обвинении

Вуди Аллен. Фото: Getty

Весь мир с огромным интересом изучает новости о сексуальных домогательствах, в которых периодически появляются известные актеры, режиссеры и фотографы. Недавно Легендарного режиссера Вуди Аллена обвинили в изнасиловании и от работы с ним отказалось много актеров, в том числе и Колин Ферт.

Теперь же этот скандал получил новый виток. Как оказалось, приемный сын голливудского режиссера Мозес Фэрроу в своем личном блоге выступил в защиту кинематографиста, пишет NME.

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Вуди Аллен отрицал свою вину, которая также не подтвердилась в ходе проведенного полицией расследования. По словам матери ребенка Мии Фэрроу, они наведались к режиссеру домой вместе с няней и девочкой. Однако Аллен куда-то исчез с ней на 15-20 минут, во время которых и растлевал Дилан.

"Дилан бессчетное количество раз оставалась с Вуди у него дома одна, и ничего не происходило. И вас пытаются убедить, что в 56 лет он вдруг решил стать педофилом в доме, полном людей, следящих за ним как ястребы?", – отметил в своем блоге Мозес Фэрроу.

Напомним, Дилан Фэрроу, приемная дочь режиссёра Вуди Аллена, обвинила его в педофилии еще в 2014 году. Якобы события на тот момент происходили 20 лет назад.

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