"Секс в большом городе 3" снимут без Ким Кэтролл

Сегодня, 05:24

Майкл Патрик Кинг  уже якобы смирился с тем, что Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер не помирятся

Кадр из фильма &quot;Секс в большом городе&quot;
Кадр из фильма "Секс в большом городе"

Согласно британским СМИ, "Секс в большом городе 3" все-таки снимут – но, что не удивительно на фоне недавнего публичного конфликта Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер, без Саманты Джонс, отсутствие которой объяснят – смертью героини.

Майкл Патрик Кинг, сценарист оригинального сериала, выходившего в эфир на HBO, и последовавших за ним фильмом, уже якобы смирился с тем, что Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер не помирятся – и намерен "спасать" франшизу альтернативными методами. "Героиней Ким пожертвуют, чтобы освободить место для кого-то нового", – утверждает инсайдер.

"Кого-то нового", судя по слухам, может сыграть какая-то известная актриса из того же поколения, что и оригинальная четверка Паркер, Кэтролл, Никсон, Дэвис. В списке имен, которые фигурируют – такие знаменитые актрисы, как Шэрон Стоун и Ким Бэсинджер.

Напомним, Ким Кэтролл объяснила, почему она больше не хочет сниматься в продолжении знаменитого телешоу.
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