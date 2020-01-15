Сексуальная Даша Астафьева позировала в купальнике на крыше многоэтажки

Звезда снова восхитила поклонников прекрасной фигурой

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая предстала перед поклонниками в кардинально другом образе, приняла участие в соблазнительной фотосессии еще летом. Однако звезда до сих пор делится результатами своей работы.

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На своей странице в Instagram Даша Астафьева опубликовала новые черно-белые снимки, на которых позирует в черном купальнике и объемном боа, сопроводив каждый из них отдельной подписью. Кроме того, по мнению Даши, на одном из кадров она похожа на участницу группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву.

"Любимый сет) по краешку твоей судьбы..."; "Насколько важно для мужчины, чтобы женщина была примером прожитой в гармонии семейной жизни?"; "Похожа тут на Надю Дорофееву", – подписала фото Даша Астафьева.

Даша Астафьева показала кадры из сексуальной фотосессии Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева на крыше многоэтажки Фото: instagram.com/da_astafieva

В комментариях Надя Дорофеева поинтересовалась у Даши Астафьевой, почему модель решила, что похожа на нее, однако ответа пока не последовало. Некоторые также отметили, что Даша Астафьева больше похожа на Монику Беллуччи.

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