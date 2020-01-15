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Сексуальная Даша Астафьева позировала в купальнике на крыше многоэтажки

Звезда снова восхитила поклонников прекрасной фигурой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая предстала перед поклонниками в кардинально другом образе, приняла участие в соблазнительной фотосессии еще летом. Однако звезда до сих пор делится результатами своей работы.

Узнайте также, какие комплексы остались у Даши Астафьевой еще со школы:

На своей странице в Instagram Даша Астафьева опубликовала новые черно-белые снимки, на которых позирует в черном купальнике и объемном боа, сопроводив каждый из них отдельной подписью. Кроме того, по мнению Даши, на одном из кадров она похожа на участницу группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву.

"Любимый сет) по краешку твоей судьбы..."; "Насколько важно для мужчины, чтобы женщина была примером прожитой в гармонии семейной жизни?"; "Похожа тут на Надю Дорофееву", – подписала фото Даша Астафьева.

Даша Астафьева показала кадры из сексуальной фотосессии
Даша Астафьева показала кадры из сексуальной фотосессии
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева на крыше многоэтажки
Даша Астафьева на крыше многоэтажки
Фото: instagram.com/da_astafieva

В комментариях Надя Дорофеева поинтересовалась у Даши Астафьевой, почему модель решила, что похожа на нее, однако ответа пока не последовало. Некоторые также отметили, что Даша Астафьева больше похожа на Монику Беллуччи.

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева показала фигуру после праздников.

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