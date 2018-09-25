Сексуальная Эмили Ратаковски прогулялась улицами Милана в платье от украинского дизайнера

Супермодель появилась в платье BEVZA

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая произвела фурор в пиджаке на голое тело, прошлась улицами Милана в легком платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы (BEVZA). Об этом сообщила сама дизайнер в своих Instagram-сторис.

Эмили Ратаковски в платье BEVZA Фото: Instagram/bevza

Отметим, что Эмили надела шелковое платье мини с открытой спиной, которое представлено в новой коллекции BEVZA весна-2019. Свой образ она дополнила высокими сапогами на каблуках от бренда Paris Texas.

Эмили Ратаковски в платье BEVZA Фото: Instagram/bevza

Напомним, ранее Эмили Ратаковски посетила премию "Эмми-2018" в черном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов. Эмили нередко выбирает откровенные наряды, еще чаще в сети мелькают ее снимки более откровенного характера.

Также отметим, что 27-летняя супермодель – далеко не первая знаменитость, которая выбирает одежду от украинских дизайнеров. Так, американская топ-модель Джиджи Хадид пришла на презентацию ювелирного бренда Messika в наряде от украинского бренда Gasanova.