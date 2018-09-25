Сексуальная Эмили Ратаковски прогулялась улицами Милана в платье от украинского дизайнера
Супермодель появилась в платье BEVZA
Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая произвела фурор в пиджаке на голое тело, прошлась улицами Милана в легком платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы (BEVZA). Об этом сообщила сама дизайнер в своих Instagram-сторис.
Отметим, что Эмили надела шелковое платье мини с открытой спиной, которое представлено в новой коллекции BEVZA весна-2019. Свой образ она дополнила высокими сапогами на каблуках от бренда Paris Texas.
Напомним, ранее Эмили Ратаковски посетила премию "Эмми-2018" в черном прозрачном платье, приковав к себе внимание фотографов. Эмили нередко выбирает откровенные наряды, еще чаще в сети мелькают ее снимки более откровенного характера.
Также отметим, что 27-летняя супермодель – далеко не первая знаменитость, которая выбирает одежду от украинских дизайнеров. Так, американская топ-модель Джиджи Хадид пришла на презентацию ювелирного бренда Messika в наряде от украинского бренда Gasanova.