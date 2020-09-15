Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

Сегодня, 14:06

Актриса высказалась на тему женской сексуальности

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно отметила 54-летие, снялась в откровенной фотосессии. Актриса поделилась красивыми черно-белыми кадрами на своей странице в Instagram, и порассуждала на тему женской сексуальности.

Поклонники Ольги Сумской не привыкли видеть кумира в столь открытом виде. Перед камерой звезда позировала без одежды, прикрыв свои формы прозрачной тканью.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками, она становится более глубокой и наполненной. Проект от Триши "Антиэйджизм" утверждает тот факт, что женщины прекрасны в любой период своей жизни", – подписала свой пост Ольга Сумская.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, в социально-провокационном проекте "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения" авторства фотографа Trisha, приняли участие Ольга Сумская, Ирина Билык, Дима Коляденко, Монро, Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария, Катя Бужинская, Анна Добрыднева.

Подробнее о голой фотосессии звезд смотрите в ролике:

Ранее сообщалось, что Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Даша Астафьева в необычном наряде снялась в нежной фотосессии: фото Alyona alyona показала фигуру в полупрозрачном нижнем белье - фото 54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике - фото
актриса Ольга Сумская фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки

Популярные статьи

Сегодня, 12:56Events

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 12:42Шоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

Сегодня, 05:55Fun

"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

Сегодня, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 15 сентября: у Весов будет хорошее настроение, а Скорпион столкнется с трудностями

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва

Вчера, 13:08Events

День Благодарения в Украине-2020: история, дата и традиции праздника

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

"Сходи в церковь, покайся": Фреймут и Кухар устроили перепалку на "Танцях з зірками"

Вчера, 07:38Психология

Какие пары по знаку зодиака самые идеальные: таких только три

Вчера, 05:05Events

14 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 14 сентября: Ракам нужно расставить приоритеты, а Львам – покорять мир

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

13 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 14 сентября 2020 года: какие знаки зодиака ждут обновления

13 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

13 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

13 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

13 сентябряEvents

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять