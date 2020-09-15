"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

Актриса высказалась на тему женской сексуальности

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно отметила 54-летие, снялась в откровенной фотосессии. Актриса поделилась красивыми черно-белыми кадрами на своей странице в Instagram, и порассуждала на тему женской сексуальности.

Поклонники Ольги Сумской не привыкли видеть кумира в столь открытом виде. Перед камерой звезда позировала без одежды, прикрыв свои формы прозрачной тканью.

Актриса Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

"Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками, она становится более глубокой и наполненной. Проект от Триши "Антиэйджизм" утверждает тот факт, что женщины прекрасны в любой период своей жизни", – подписала свой пост Ольга Сумская.

Актриса Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, в социально-провокационном проекте "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения" авторства фотографа Trisha, приняли участие Ольга Сумская, Ирина Билык, Дима Коляденко, Монро, Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария, Катя Бужинская, Анна Добрыднева.

Подробнее о голой фотосессии звезд смотрите в ролике:

Ранее сообщалось, что Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице.

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