"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии
Актриса высказалась на тему женской сексуальности
Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно отметила 54-летие, снялась в откровенной фотосессии. Актриса поделилась красивыми черно-белыми кадрами на своей странице в Instagram, и порассуждала на тему женской сексуальности.
Поклонники Ольги Сумской не привыкли видеть кумира в столь открытом виде. Перед камерой звезда позировала без одежды, прикрыв свои формы прозрачной тканью.
"Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками, она становится более глубокой и наполненной. Проект от Триши "Антиэйджизм" утверждает тот факт, что женщины прекрасны в любой период своей жизни", – подписала свой пост Ольга Сумская.
Напомним, в социально-провокационном проекте "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения" авторства фотографа Trisha, приняли участие Ольга Сумская, Ирина Билык, Дима Коляденко, Монро, Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария, Катя Бужинская, Анна Добрыднева.
Подробнее о голой фотосессии звезд смотрите в ролике:
Ранее сообщалось, что Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице.
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