Сексвоспитание: как украинские звезды отвечают на "неудобные" вопросы детей

Николай Тищенко, Тарас Тополя, Лилия Ребрик и другие знаменитости поделились личным опытом

Дети задают родителям очень много вопросов. Объяснить маленьким почемучкам, почему небо синее, а деревья – зеленые мамы и папы могут. Но когда дети спрашивают о том, откуда они взялись, у родителей немеют языки. Звездам также приходится говорить с детьми о сексе. У кого-то беседы о сексуальном воспитании уже давно начались.

Как и когда нужно начинать говорить с ребенком о сексе, рассказывает психолог Татьяна Ларина.

"Родители очень часто не знают вообще, как и когда начинать разговор. Когда у меня спрашивают, как начинать разговор, я говорю: его не нужно начинать: "Садись, дитя, сейчас будем с тобой разговаривать". Нет. Ребенок приходит, он сам спрашивает. И вот тут он задал вопрос, ему нужно ответить. То есть рассказывать очень простым языком, как бы рассказывал врач, например. Нужно объяснять ребенку так, как он поймет, учитывая его возраст. Если это ребенок, которому 3 года, нужно сделать акцент на том, что вот так люди любят, это такая игра в них. А когда ребенку уже будет 9-10-11 лет, и он уже будет более интересоваться, кто такие геи, кто такие лесбиянки – вот тут нужно уже отвечать более откровенно. И если мы не стесняемся этой темы, мы отвечаем, а также говорим – давай посмотрим в энциклопедии, как там описано. И мы читаем с ребенком, и мы что-то узнаем, и ребенок что-то узнает. И он понимает, что нет темы, которая закрыта", – говорит специалист.

Как бы там ни было, мамам и папам когда-то придется ответить детям на все пикантные вопросы.

Музыкант Тарас Тополя, который в браке с певицей Alyosha воспитывает двоих сыновей, считает, что затягивать с сексуальным воспитанием не стоит.

Тарас Тополя с женой и сыновьями Фото: instagram.com/alyoshasinger

"И в этой ситуации мы с Еленой никогда не придумывали никаких глупостей и не рассказывали, что там капуста, какие-то аисты. Мы всегда говорили, что вы родились от большой любви. Я любил маму, и затем в животике в какой-то момент появились вы. Сначала ты, Ромашка, потом ты, Марк. Там вы были 9 месяцев, потом вылезли, сказали: "Привет!", – признается Тарас.

Однако на рассказах о рождении от большой любви артист не собирается останавливаться и уже составляет календарные планы дальнейшего сексуального воспитания: "Постепенно будут расти, будем показывать, рассказывать, что такое презерватив".

Таким прогрессивным отцом Тарас стал потому, что сам с детства держал в руках не только книги про Колобка и хромую уточку, но и другую, более серьезную литературу.

"Мне в 6-7 лет мама уже дала книгу, в которой были нарисованы картинки, как мужчина и женщина занимаются любовью, как пенис попадает в вульву, и как сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку", – вспоминает музыкант.

Ресторатор Николай Тищенко также активно готовится к откровенным разговорам с двухлетним сыном Давидом. Мужчина считает, что прежде всего он должен научить сына быть ответственным.

Сыновья Николая Тищенко Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

"Я об этом говорю, даже я перечитал несколько книг, как воспитывать ребенка в 14. Отец должен разговаривать с сыном об этом лично. Я ему говорю, как есть", – говорит Тищенко.

Телеведущая Лилия Ребрик тоже считает, что тема секса в разговорах с детьми – не табу. Поэтому своей 7-летней дочери Диане уже кое-что объясняла.

"Мы никогда не скрывали какие-то вещи. Понятное дело, что мы говорили более простыми вещами, простыми понятиями. Она знает, что дети берутся от того, что очень много надо целоваться. И когда она очень долго просила родить ей сестричку, именно сестренку она хотела, она заказывала ее, то она говорила: "Что-то вы мало целуетесь". О самом уже сексе еще не было вопросов", – делится Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем и детьми Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Несмотря на очень юный возраст, дочь телеведущей уже имеет собственное мнение относительно того, как она появилась на свет.

"У нее даже такая философия была, что она счастливой родилась, потому что ее родила счастливая мама. Я помню, когда она это сказала, я думаю: "Боже, какие умные сейчас дети, какая правда", – вспомнила звезда.

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