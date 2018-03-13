Селена Гомес и Джастин Бибер взяли паузу в отношениях из-за матери певицы

Сегодня, 16:00

Мэнди Тифи настроена резко против Джастина

Селена Гомес. Фото: AFP
Селена Гомес. Фото: AFP

Недавно стало известно, что Селена Гомес и Джастина Бибер взяли перерыв в отношениях. Источники журнала Us Weekly сообщили, что знаменитости приняли такое решение из-за мамы Селены – Мэнди Тифи, которая настроена резко против Джастина.

"Селена и Джастин решили временно расстаться, большей частью из-за мамы Селены и ее отношения к Джастину. Его семья любит Селену, а вот семья певицы восприняла новость об их воссоединении в штыки, так как они не доверяют ему. Селена пытается убедить их, что Джастин очень изменился... Но ее семья пока не готова в это поверить. Ее отношения с Джастином очень повлияли на отношения с матерью. Селена не может к этому спокойно относиться, так как они с Мэнди всегда были как лучшие подруги. Мэнди до сих пор переживает по поводу операции дочери и помнит, какие серьезные осложнения были у нее. Ей не хочется, чтобы переживания из-за Джастина снова отразились на здоровье Селены. Джастин и Селена решили дать ее семье время, это не окончательное расставание", – говорят источники.

Селена Гомес недавно завершила двухнедельную лечебную программу в одной из клиник Нью-Йорка.
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