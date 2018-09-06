Селена Гомес о своем интервью для ELLE: "Я разочарована, но редко удивляюсь чему-то"

Певица написала открытое обращение в соцсети

Селена Гомес. Фото: ELLE

Знаменитая певица Селена Гомес в своем недавнем интервью для журнала Elle прокомментировала передозировку наркотиками ее близкой подруги, знаменитой певицы Деми Ловато, также в интервью был сделан акцент и на другие личные темы певицы. Кроме этого Селена снялась в нескольких соблазнительных образах для журнала.

На своей странице в Instagram Селена написали большое сообщение, в котором объяснила, что интервью ее "немного разочаровало": "Хорошо. Говорить от чистого сердца более часа с тем, кто превращает эти мысли в прибыль – тяжело для меня. Чем старше я становлюсь, тем больше хочу, чтобы мои мысли оставались моими. Все это зависит от моей работы. в отрасли, в которой я работаю. Было три цели этого интервью: рассказать о моей работе с A21 (международной организацией по борьбе с торговлей людьми – Ред.), моя новая коллекция с Coach и новая музыка". – написала певица.

Она также добавила: "Я понимаю, что журналисты работают над тем, чтобы привлечь внимание читателя, однако я всегда буду работать над тем, чтобы то, что является публичным представляло мою правду. Я немного разочарована, но редко удивляюсь чему-то".

Напомним, Селена Гомес устроила погром в офисе Coach.