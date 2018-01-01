Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Селена Гомес переборщила с косметикой

На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Селена Гомес. Фото: AFP
Селена Гомес. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala. 

Певица Селена Гомес продемонстрировала женственный и эффектный образ, но переборщила с косметикой. Артистка выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой.

На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем. Из-за обилия автозагара и хайлайтера лицо певицы обрело жирный блеск.

Также лицо смотрелось неестественно загорелым .

selena_gomez_attends
Селена Гомес
Фото: Getty

В сети уже появились забавные коллажи.

2_2193
На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем
Фото: скриншот Twitter
3_952
На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем
Фото: скриншот Twitter

Напомним, для бала 59-летняя Мадонна предпочла драматичный наряд в готическом стиле от Jean Paul Gaultier. Черное платье артистка дополнила вуалью и золотой короной.

Внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги на балу предстала в коротком черном платье от Yves Saint Laurent и грубые ботинки

А Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд выбрали цветом своих вечерних туалетов красный

Смотрите видео – позорные танцы звезд

Еще несколько материалов по теме:
Селена Гомес появилась на балу в платье с огромным шлейфом Селена Гомес попросила папарацци оставить ее в покое Селена Гомес вышла в свет в мини после расставания с Джастином Бибером
платье наряд Met Gala Селена Гомес
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров