Селена Гомес переборщила с косметикой

На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем

Селена Гомес. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala.

Певица Селена Гомес продемонстрировала женственный и эффектный образ, но переборщила с косметикой. Артистка выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой.

На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем. Из-за обилия автозагара и хайлайтера лицо певицы обрело жирный блеск.

Также лицо смотрелось неестественно загорелым .

Селена Гомес Фото: Getty

В сети уже появились забавные коллажи.

На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем Фото: скриншот Twitter

На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем Фото: скриншот Twitter

Напомним, для бала 59-летняя Мадонна предпочла драматичный наряд в готическом стиле от Jean Paul Gaultier. Черное платье артистка дополнила вуалью и золотой короной.

Внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги на балу предстала в коротком черном платье от Yves Saint Laurent и грубые ботинки.

А Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд выбрали цветом своих вечерних туалетов красный.

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