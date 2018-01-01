Селена Гомес переборщила с косметикой
На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala.
Певица Селена Гомес продемонстрировала женственный и эффектный образ, но переборщила с косметикой. Артистка выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой.
На Met Gala 2018 Селена предстала с неудачным макияжем. Из-за обилия автозагара и хайлайтера лицо певицы обрело жирный блеск.
Также лицо смотрелось неестественно загорелым .
В сети уже появились забавные коллажи.
Напомним, для бала 59-летняя Мадонна предпочла драматичный наряд в готическом стиле от Jean Paul Gaultier. Черное платье артистка дополнила вуалью и золотой короной.
Внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги на балу предстала в коротком черном платье от Yves Saint Laurent и грубые ботинки.
А Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд выбрали цветом своих вечерних туалетов красный.
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