Селена Гомес подогрела слухи о романе с бывшим бойфрендом

Американская певица была замечена возле дома известного певца

Селена Гомес Фото: Getty Images

Американская певица Селена Гомес на фоне новостей о свадьбе Джастина Бибера с Хейли Болдуин подогрела слухи о возобновлении романа с еще одним бывшим возлюбленным – 26-летним ирландским певцом Найли Хораном.

Также ранее стало известно, что у Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем. Детали в сюжете:

Отметим, что американская звезда очень тяжело пережила расставанием с Джастином Бибером, а новости о его свадьбе, скорее всего, повлияли на нее негативно. Поэтому Селена Гомес активно принялась настраивать свою личную жизнь. Недавно в социальных сетях появился снимок с одной из вечеринок, на которой 27-летняя певица отдыхает в компании друзей, включая Хорана. Такой кадр и вызвал первую волну слухов об их романе.

Теперь, как сообщает издание Daily Mail, селебрити была замечена возле дома Найла в Лос-Анджелесе. Более того, Селена несла в руках пакет, полный продуктов. Масла в огонь подлила публикация певца в Instagram – он поделился фотографией, на которой позирует возле плаката Гомес.

Отметим, что Найл и Селена четыре года назад решили попробовать выйти из формата друзей и завести романтические отношения. Но потом они все же решили остаться приятелями. Недавно Найл Хоран расстался со своей девушкой, так что сейчас вполне вероятно, что слухи вокруг романа Гомес правдивы.

Напомним, весной 2019 года у Селены Гомес обострились проблемы с почками, и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение.

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