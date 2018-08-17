Селена Гомес показала пышный бюст в бикини на отдыхе с друзьями

Певица проводит время в окружении близких на яхте

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Похоже, что летние каникулы знаменитой американской певицы Селены Гомес продолжаются. Звезда поделилась несколькими ярким фото, на которых она позирует в окружении друзей и семьи на яхте. На некоторых фото Селена запечатлена в бикини, а на других снимках в стильном джинсовом комбинезоне.

Отметим, что свой день рождения певица отмечала также на яхте в окружении близких. 22 июля Гомес исполнилось 26 лет.

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Напомним, Селена Гомес опубликовала на своей странице в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach. Снимок станет частью предстоящей рекламной кампании. А первые вещи модницы смогут приобрести уже 31 августа.

Напомним, что это сотрудничество будет уже вторым в истории певицы и бренда. Результатом их первой совместной работы стала коллекция сумок. А в этот раз в продаже появится еще и одежда.

Напомним, ранее Селена Гомес установила новый рекорд в Instagram. За первые 13 минут после публикации снимков с празднования дня рождения, ее пост набрал миллион лайков.