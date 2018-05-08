Селена Гомес появилась на балу в платье с огромным шлейфом

Певица выбрала наряд от Coach из тюля

Селена Гомес. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala.

Met Gala традиционно открывает ежегодную выставку в Институте костюма. В этом году выставка посвящена влиянию католицизма на моду и носит название Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

Певица Селена Гомес продемонстрировала женственный и эффектный образ.

Селена выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой. В наряде с огромным шлейфом Гомес выглядела сногсшибательно.

Свой образ артистка дополнила объемной прической с собранными назад волосами и миниатюрной сумкой.

Селена Гомес Фото: AFP

Селена Гомес Фото: AFP

Напомним, на Met Gala Амаль Клуни появилась в эффектном наряде от Richard Quinn, состоящем из синих брюк и атласного топа со шлейфом с цветочным принтом.

Ранее Селена Гомес ответила на критику своей неидеальной фигуры. По мнению подписчиков, Гомес набрала лишний вес.

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