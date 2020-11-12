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Селена Гомес сыграет роль знаменитой альпинистки-представительницы ЛГБТ

Сегодня, 15:21

Кинолента будет основана на автобиографии Сильвии Васкес-Лавадо

Несмотря на то, что основная деятельность Селены Гомес – это певческая карьера, в ее послужном списке есть немало фильмов. Похоже, что скоро звезда снова вернется на экраны! Если ранее Селена играла в основном в подростковых мелодрамах, то сейчас ее ждет серьезное перевоплощение, а именно – роль первой открытой альпинистки-лесбиянки Сильвии Васкес-Лавадо, сообщает Variety.

Селена Гомес и Сильвия Васкес-Лавадо
Селена Гомес и Сильвия Васкес-Лавадо
Фото: instagram.com/silviavasla/

Сильвия – знаменитая альпинистка перуанского происхождения, покорившая семь горных вершин, включая Эверест. Она также является основателем некоммерческой организации Courageous Girls, которая помогает девушкам, пережившим сексуальное насилие, а также организовывает экскурсии в лагерь на Эвересте. Ожидается, что фильм, который снимут по автобиографии женщины, выйдет в 2022 году.

Селена Гомес сыграет не только главною роль, она также выступит продюсером киноленты. О съемках фильма Сильвия также сообщила на своей странице в Instagram.

Напомним, Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство. В июне Селене Гомес исполнилось 28 лет, и мы вспомнили самые интересные факты о певице.

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