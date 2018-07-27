Селена Гомес установила новый рекорд в Instagram

На текущий момент публикация певицы в Instagram собрала 9,2 млн лайков

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Знаменитая американская певица Селена Гомес не так давно отметила свой 26-й день рождения. Артистка на своей странице в Instagram опубликовала целую серию снимков празднования с друзьями.

Согласно Twitter-аккаунту о звездах и различных рейтингах – Pop Crave, за первые 13 минут, после того, как Селена опубликовала снимки, ее пост в Instagram набрал миллион лайков. Таким образом, Гомес удалось побить рекорд Бейонсе, которая в 2017 году опубликовала фото себя беременной и также установила рекорд . Отметим, что у Бейонсе в Instagram-аккаунте 116 миллионов подписчиков.

Селена Гомес Фото: instagram.com/selenagomez

Менее чем через день пост Селены с фото со дня рождения набрал 8,2 миллиона "лайков", став самым популярным за короткий такой период времени. Что касается поп-дивы Бейонсе, то ее фото с животиком набрало 6,4 миллиона "лайков" в течение нескольких часов после публикации.

Отметим также, что Селена стала одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram. На одной "строчке" вместе с ней находится младшая сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер.

Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Напомним, Бейонсе показала редкое фото своих годовалых двойняшек Сэра и Руми. Фото появилось на официальном сайте знаменитости.