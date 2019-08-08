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Селена Гомес впервые заговорила о расставании с Джастином Бибером

Голливудская звезда тяжело пережил разлуку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: AFP

Американская певица Селена Гомес, которая перестала общаться со своей подругой и донором почки, впервые решилась откровенно рассказать о том, как пережила расставание с экс-возлюбленным, популярным певцом Джастином Бибером.

Также ранее стало известно, что у Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем. Детали в сюжете:

Как сообщает Daily Mail, Гомес пережила разлуку с экс-возлюбленным болезненно. Она долго провела время наедине с собой и своими мыслями. И сейчас знаменитость старается не вспоминать о прошлом, но и не жалеет о своих поступках и выборе. 

"В прошлом году я практически ничего не делала – мало работала, мало тусовалась. Думаю, мне было необходимо провести время наедине с собой, потому что сейчас я чувствую себя намного старше и мудрее", – рассказывала Гомес. 

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"Если бы я тогда знала, через что мне предстоит пройти. Но никому неизвестно его будущее, так что все сложилось так, как должно быть. Я не жалею о своем выборе и о своих поступках. А еще мне очень помогла терапия. Работа с личным психологом – мой главный вклад в свое счастье", – признается знаменитость. 

Напомним, весной 2019 года у Селены Гомес обострились проблемы в работе почек и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение. 

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Источник: The Daily Mail
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