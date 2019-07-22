Селене Гомес – 27: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы
Тайна имени, любовь к собакам и другие факты, о которых вы не знали
Американская певица и актриса Селена Гомес, которая недавно стала "Королевой Instagram", сегодня, 22 июля, отмечает свой день рождения. В 27 лет голливудская звезда является одной из самых успешных – она уже успела получить статус "Женщины года" по версии журнала "Glamour" и посла доброй воли благотворительной организации ЮНИСЕФ.
Также ранее стало известно, что у Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем. Детали в сюжете:
В честь дня рождения Селены Гомес Сегодня.Lifestyle выбрали самые интересные факты из жизни голливудской звезды, о которых вы не знали.
Имя Селены в переводе из греческого языка означает "Луна". Такое необычное имя девочке придумала ее двоюродная сестра в честь певицы Селены Перез, которую застрелили в начале 90-х. К слову, мама родила Селену, когда ей было всего 16 лет. Спустя шесть лет родители развелись, что послужило серьезной травмой для психики ребенка.
Американская знаменитость обожает собак. Так, вместе с ней живут шесть собачек, двое из которых она взяла из приюта.
Селена может без проблем съесть целый лимон без сахара. Также певица мечтает о выпуске жвачки с необычным вкусом, а именно – рассола.
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Кеды бренда Converse – самый любимый элемент гардероба. Селена покупает такую обувь очень часто и у нее уже насчитывается несколько десятков пар.
В свои 27 лет Селена является одной из самых популярных и высокооплачиваемых артисток в мире, а ее Instagram-страница приносить колоссальную прибыль. За один пост на странице рекламодатели готовы заплатить 500 000 долларов.
До романа с экс-возлюбленным Джастином Бибером певица носила "кольцо непорочности", но впоследствии сняла его.
Несмотря на свой юный возраст, звезде пришлось пережить сложный период в жизни. Артистка пропала на какое-то время из мира шоу-бизнеса и перестала появляться на публике. Ей даже удалось долгое время скрывать, что она больна волчанкой. Такой диагноз врачи поставили американской певице давно – около пяти лет назад.
Для того, чтобы как-то облегчить страдания певицы, врачи назначили ей курс химиотерапии. Причем, при ее проведении используются те же препараты, что и при лечении онкологических заболеваний, но в меньших дозах. Разумеется, что это дает удар по здоровью, после чего тяжело восстановиться. Селена столкнулась не только с увеличением веса, но и с психологическими проблемами.
Панические атаки, депрессии и нервные срывы – это все побочный эффект ее длительного лечения. Ко всему, масла в огонь подлил разрыв с возлюбленным Джастином Бибером. Артисты встречались еще с 2010-го года и несколько раз сходились. С очередным расставанием певица не смогла справиться и поэтому ее состояние здоровья ухудшилось.
Также и поклонники были не благосклонны к Гомес – они ее упрекали за лишние килограммы, не зная, что на самом деле является причиной ее физических изменений.
В сентябре 2017 года, после трех лет борьбы с волчанкой, Селене Гомес сделали операцию по пересадке почки. Донором певицы стала ее подруга – актриса Франсия Райса. Тогда певица впервые рассказала своим подписчикам в Instagram об операции и болезни в целом, поблагодарив свою подругу за такой поступок.
После сложной операции и пребывании в клинике Селене Гомес удалось восстановиться. Теперь ее можно все чаще увидеть на красных дорожках, а также ей удалось похудеть на целых семь килограмм.
Ранее мы писали, что Селена Гомес может снова вернуться в клинику на продолжительное лечение.
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