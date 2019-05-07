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Селену Гомес заметили в компании незнакомца

Певица мило лежала на плече у незнакомого парня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: instagram.com/selenagomez

Похоже, что известная американская певица Селена Гомес потихоньку приходит в себя после всех проблем со здоровьем, как с психическим, так и физическими.

Артистка уже активно ведет странички в соцсетях и делится фото из повседневной жизни. Недавно певицу заметили в компании друзей в калифорнийском Диснейленде. Она была одета в черную толстовку с капюшоном, черную кепку и леггинсы такого же цвета. Было видно, что девушка старалась максимально не привлекать к себе внимание.

скриншот Instagram 

Но внимательные папарацци  все же заметили Селену. Им также удалось запечатлеть момент, когда Гомес отдыхала на плече незнакомца.

скриншот Instagram

Поклонники Селены уже подумали, что у певицы новый роман. Отметим, что расставание с Джастином Бибером артистка переживала довольно болезненно. Сама Гомес не раз заявляла, что сейчас она сосредоточена на творчестве и своем здоровье.

Напомним, Гомес выпустила вместе со своей подругой Терезой ​​Мингус капсульную коллекцию купальников Selena x Krahs Swim.

Недавно Селена Гомес разместила целую серию снимков, на которых она запечатлена в белом купальнике в окружении подруг. 

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Источник: Сегодня
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