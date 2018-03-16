Семь фактов о новых винилах группы Бумбокс

14 марта группа Бумбокс представила журналистам пластинки "Люди" и "Голий Король" – третью и четвертую пластинки группы, вышедшую на виниле.

Андрей Хлывнюк и Валентин Матиюк говорили о винилах, турове концерты, запланированную съемку клипа в Америке, новые песни и коллаборацию Бумбокса с 47 Brand.

7 фактов о новых винилах группы Бумбокс:

1. "Люди" и "Голий Король" стали третьей и четвертой пластинками, вышедшие на виниле. До этого были изданы альбомы "Середній Вік"" и "Термінал Б".

2. Это 180-граммовые "тяжелые" винилы. Общий тираж новинок – 500 экземпляров.

3. Печать и мастеринг пластинок "Люди" и "Голий Король" состоялся в Италии, а полиграфия – в Украине.

4. Пластинка "Люди" вышли на черном виниле, а "Голий Король" – на белом.

Группа Бумбокс

5. В оформлении внутреннего конверта "Люди" использовали кадры со съемок лирик-видео "Люди", которых не было на одноименных дисках и кассетах. Конверт с разворотом позволил разместить фотографии всех шести участников группы, а не только Андрея Хлывнюка, фото которого размещено на обложке, и Валентина Матиюка, изображение которого есть на задней стороне конверта.

6. В оформлении мини-альбома "Голый Король" использованы работы киевского художника Алексея Кондакова из цикла "Повседневная жизнь богов", а также фотографии Дмитрия Шитко (Андрей Хлывнюк на сцене) и Саши Люфта (Андрей Хлывнюк на фоне надписи "Бумбокс"). Последняя сделана в мае 2017 года в столичной студии "звукоцеха" во время закрытой презентации мини-альбома "Голий Король".

Андрей Хлывнюк и Валентин Матиюк говорили о винилах



7. К оформлению пластинки "Люди", как и одноименного тура, приложили руку фотограф Соня Плакидюк и художник Эвелина Яцеленко.

Кроме презентации винилов, Валентин Матиюк сыграл сет, во время которого продемонстрировал, какие сэмплы использовал в альбомах "Люди" и "Голий Король". Например, в песне "Сталеві квіти" звучит сэмпл с пластинки ансамбля Скрипачей Большого Театра СССР, изданной лейблом "Мелодия" в 1968 году, которую Валик приобрел на львовской барахолке в 2010. А в песне "Люди" звучит отрывок из пластинки "Famous jazz singers", которая вышла на лейбл " Балкантон" в 1971 году, а приобрел он ее на барахолке книжного рынка " Петровка" в 2001 году за 10 гривен.

Сегодня Бумбокс продолжит играть концерты второй части тура "Голий Король", девять из которых состоится в Украине и три в Польше. В первой части тура "Голий Король" Бумбокс сыграл 32 концерта в 7 странах мира – Казахстане, Беларуси, Испании, Португалии, Канаде, США и Украине.