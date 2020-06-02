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Семейная идиллия: супруг Аллы Пугачевой показал певицу в латексном плаще

Сегодня, 11:41

Примадонна восхитила фанатов стильным образом

Известный российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой во время карантина из-за пандемии коронавируса делится семейными видео из их роскошного загородного особняка под Москвой. На этот раз артист опубликовал новые кадры в честь Дня защиты детей.

На своей официальной странице в Instagram Максим разместил видео, на котором они с Примадонной запечатлены вместе с их детьми – Елизаветой и Гарри. Звездные супруги поинтересовались у двойняшек, от кого нужно защищать детей. На что они ответили: "От взрослых".

INSTAGRAM

Но не это привлекло внимание поклонников, а стильный образ Аллы Пугачевой. 71-летняя исполнительница облачилась в черный латексный плащ и завершила look головным убором в тон наряду.

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Напомним, что супруги проживают в замке в деревне Грязь и растят двоих детей – Лизу и Гарри. Максим Галкин часто радует поклонников домашними видео с супругой. А недавно их маленькие наследники устроили утренний концерт для своих родителей во время карантина. Максим опубликовал видео, в котором запечатлел импровизацию двойняшек.

Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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