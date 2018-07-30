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Семейное фото: Вика из НЕАНГЕЛОВ показала маму и племянницу

Певица разместила снимок в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Вика из НЕАНГЕЛОВ. Фото: instagram.com/vikanablack
Вика из НЕАНГЕЛОВ. Фото: instagram.com/vikanablack

Пока одна из солисток группы НЕАНГЕЛЫ - Слава Каминская готовится к участию в проекте "Танцы со звездами", ее коллега Виктория отправилась в родной Харьков. Оттуда певица опубликовала яркое семейное фото, на котором она позирует в компании своей мамы и маленькой племянницы Лизы.

"Самый любимый город, как всегда, встретил улыбками родных и близких, вкусной едой, красивыми парками, классными мероприятиями, модными магазинами. Эх, можно много ещё чего перечислять", – подписала снимок Вика.

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Вика из НЕАНГЕЛОВ с мамой и племянницей
Фото: instagram.com/vikanablack
 

Поклонники певицы в комментариях отметили, что Вика очень похожа на маму: "Очень красивое у вашей мамы платье!", "Вы очень похожи на маму, прям ее копия", "Отличные наряды", "Ви красива і досконала жінка", – написали юзеры.

Ранее Виктория восхитила поклонников совей шикарной фигурой в купальнике. Она поделилась с поклонниками видеороликом, на котором показала шикарную фигуру, позируя во время фотосессии на пляже. Видео певица разместила в Instagram. Поклонники Вики пришли в восторг от увиденного и написали ей много комплиментов под видео. 

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Источник: "Сегодня"
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