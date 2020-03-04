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Семейные архивы: дочь Аллы Пугачевой показала звезду в молодости

Кристина Орбакайте поделилась редким кадром

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:15

Дочь культовой российской певицы Кристина Орбакайте показала совместное фото со своей звездной мамой. Так, на черно-белом снимке Алла Пугачева, которая сейчас изменилась до неузнаваемости, запечатлена в молодости.

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Архивный семейный снимок появился на личной странице Кристины в Instagram. Российская певица решила таким образом поздравить поклонников с наступлением весны. На кадре молодая Примадонна позирует в шубе и шапке, а рядом со звездой – ее дочь Кристина.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Фото: instagram.com/orbakaite_k

"С первым воскресеньем весны! С праздником желтых цветов", – написала Кристина Орбакайте под опубликованным кадром.

Подписчики певицы сошлись во мнении, что Алла Борисовна выглядит весьма естественно и непринужденно: "Историческое фото", "Какая Алла тут естественная", "Как молоды мы были".

Алла Пугачева побывала в кинотеатре, где начался пожар. Подробности в сюжете:

Ранее мы также писали, что российский юморист Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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