Семейный выход: Ева Лонгория появилась на публике с мужем и сыном

Голливудская актриса посетила Канны в компании семьи

Ева Лонгория в Каннах Фото: Getty Images

Во Франции проходит 72-й ежегодный Каннский фестиваль. В этот раз мероприятие продолжается с 14 по 25 мая. На красной дорожке Каннского фестиваля 2019 уже появилось много звезд мирового масштаба. Среди них Селена Гомес, Сальма Хайек и другие.

Смотрите видео о возлюбленных Евы Лонгории:

Едва ли не каждый день Каннский фестиваль посещает голливудская актриса Ева Лонгория. В июне 2018 года звезда родила своему супругу Хосе Антонио Бастону сына, которого пара назвала Сантьяго Энрике. Актриса не скрывает лицо сына, как это делают многие знаменитости, однако сегодня Ева Лонгория впечатлила публику первым семейным выходом.

Ева Лонгория с мужем и сыном в Каннах Фото: Getty Images

Актриса появилась в сверкающем и облегающем платье в пол темно-синего оттенка. Наряд выгодно подчеркнул изменения в фигуре Евы Лонгории – звезда заметно похудела после родов. Хосе Антонио и малыш Сантьяго Энрике были одеты в одинаковые черные смокинги.

Ранее мы также писали, что Ева Лонгория появилась на Каннском фестивале 2019 в эпатажном образе ящерицы.

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